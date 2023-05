Selon un nouveau rapport, il y aurait trop de vaches en France. La Cour des comptes recommanderait de réduire la population bovine dans les prochaines années. Pour Willy Rovelli, Nadine Morano a déjà fait savoir qu'elle ne quitterait pas le pays !

"- Bonjour la France en bleu, bonjour Romain, bonjour à tous. - Bonjour Willy, il est temps que vous nous fassiez à votre manière, le tour de l'actualité de ces dernières 24 h et on commence par la Cour des comptes. - Oui, selon la Cour des comptes, la France devrait réduire son nombre de vaches, qui selon elle, seraient responsables de réchauffement atmosphérique. Déclaration de Nadine Morano : "Non, je ne quitterai pas ce pays !" Alors se débarrasser des vaches, après la vache qui rit, la vache qui RIP. Bon bah, pour les vaches, aussi, ça va être le réchauffement, mais à la poêle ou au barbecue hein, allez oui, on change d'animaux à Saint-Nazaire, deux amis condamnés pour des viols sur des chevaux. C'est peut-être juste un petit problème de compréhension, hein ? Monter à cheval, ils ont compris démonter. Ils ne murmuraient pas aux oreilles des chevaux, ils leur soufflaient dans le derrière. Du coup, si vos lasagnes ont un drôle de goût, il ne faudra pas s'étonner !"

On n’est pas à l’abri d’faire une bonne émission

