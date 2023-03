Un enfant prénommé "Griezmann Mbappé" au Chili

Fans des Bleus, des parents chiliens ont choisi d'appeler leur garçon du nom des deux champions du monde français : Griezmann et Mbappé. Pour Willy Rovelli, toute la vie de ce pauvre enfant sera commentée comme un match de football.

"Bonjour la France en bleu, bonjour à tous. Comme c'est le printemps, au diable l'actualité oppressante, voici les infos insolites et positives, voici deux minutes pour nous faire du bien. Julie Gayet et François Hollande cherchent à acheter une maison en Bretagne. Bonne nouvelle, hein, comme la Bretagne manque d'eau en ce moment, François Hollande dans les parages, ça devrait vite s'arranger. Moi, j'adore la Bretagne et les pâtisseries bretonnes. Là, comme le Kouign aman, cette recette a dû être créée par un bègue : il y a 1/4 de beurre, 1/4 de beurre, 1/4 de beurre et 1/4 de beurre ! Les 2 stars bretonnes, c'est Nolwenn Leroy et Merlin l'enchanteur. En fait, ce sont les Bretons qui ont inventé Leroy Merlin. Au Chili, un couple prénomme son enfant, Griezmann Mbappé. Ah, mais sa vie va être commentée comme un match de foot en permanence, imagine le premier câlin : Griezmann, Mbappé, Griezmann, Mbappé, Griezmann, Mbappé, Griez... Quel dommage, à côté."

On n’est pas à l’abri d’faire une bonne émission

