Un Festival de Cannes sans débordements ?

Le Festival de Cannes, avec sa célèbre montée des marches, s'ouvre ce mardi avec la crainte de débordements. La CGT promet de faire son "cinéma" et de couper le courant. Pour Willy Rovelli, les films projetés sont tellement ennuyeux que même dans le noir les spectateurs iront quand même.

"- Bonjour la France en bleu, bonjour Romain, bonjour à tous. - Bonjour Willy, aujourd'hui, démarre le Festival de Cannes et vous vouliez forcément lui rendre un hommage bien à vous ? - Oui Romain, bah, vous le savez hein, je suis fan de cinéma qui manifestement, au vu des 0 proposition de cinéma que je reçois chaque jour, m'adore. Mais je ne suis pas rancunier, alors voici le 6-9 du Festival de Cannes, ce sont 6-9 infos sur le Festival de Cannes. Début du 76e Festival de Cannes. Cannes, c'est le seul endroit de France où les gens se battent pour avoir des places pour voir des films qu'en-dehors de Cannes, ils n'iraient jamais voir. La CGT menace de couper le courant lors du Festival de Cannes, mais les films sont tellement chiants que même dans le noir, écran éteint, les spectateurs iront quand même l'impression que c'est le film. Dans le noir, alors que le cinéma a été créé par les Frères lumières, bon bah, cette année ça risque d'être le festival de panne. Le nouvel Indiana Jones toujours joué par Harrison Ford, 75 ans, sera projeté à Cannes. Pour la première fois dans un Indiana Jones, Harrison Ford est plus vieux que les antiquités qu'il doit retrouver. Indiana Jones effectuera lui-même la plus compliquée des cascades, monter les marches !"