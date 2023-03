Un forfait pour voyager en train et en illimité en Allemagne

L'Allemagne songe à un forfait de 49 € par mois pour voyager en train n'importe où dans le pays. Pour Willy Rovelli, les syndicats en France réfléchissent à un forfait identique, mais pour ne pas voyager.

"Bonjour la France en bleu, bonjour à tous. Allez, comme c'est le mois du printemps, au diable l'actualité oppressante. Voici les infos insolites et positives, voici deux minutes pour nous faire du bien. Bonne nouvelle, si vous nous écoutez du côté de Berlin, Hambourg ou Munich, l'Allemagne souhaite lancer un forfait à 49 € par mois pour prendre le train autant qu'on veut dans tout le pays. De son côté, la SNCF réfléchit avec la CGT à un forfait à 49 € par mois pour ne pas pouvoir prendre le train quels que soient l'heure et le jour. Ça a l'air bien comme truc. Bonne nouvelle, Elon Musk, toujours à l'affût de l'extravagance, va lancer un parfum insolite à l'odeur de poils brûlés. Oui, bon, on ne sait pas d'où viendront ces poils mais enfin, si vous en mettez et que votre chien vient vous renifler, c'est que c'était des poils de derrière. Je suppose que l'égérie du parfum en poils brûlés sera Jeanne d'Arc ? Moi, sérieux, vu mon format, je pourrais à peine être l'égérie des parfums en échantillons qu'on file chez Sephora."

On n’est pas à l’abri d’faire une bonne émission

