Une femme se couvre de sang au Festival de Cannes

Au Festival de Cannes, une femme vêtue aux couleurs de l'Ukraine a fait irruption sur le tapis rouge avant de se couvrir de faux sang. Pour Willy Rovelli, elle mérite le prix d'interprétation féminine, ex-eaquo avec Isabelle Huppert.

"- Bonjour la France en bleu, bonjour Romain, bonjour à tous. - Bonjour Willy, il est temps que vous nous fassiez, à votre manière, le tour de l'actualité de ces dernières 24 h et on commence par un point Festival de Cannes. - Oui, une femme vêtue aux couleurs de l'Ukraine a fait irruption sur le tapis rouge avant de se couvrir de faux sang. Aussitôt, le jury lui a décerné le prix d'interprétation féminine. On n'aura pas mieux cette année. Prix d'interprétation féminine ex aequo avec Isabelle Huppert hein, l'autre même quand elle n'est pas à Cannes, elle a quand même un prix d'interprétation féminine. - Attention à la recrudescence des IST. - Oui, Romain, les infections sexuellement transmissibles sont en hausse en France. On rappelle que la plus grave des infections, ce n'est pas la syphilis ou l'hépatite hein, c'est un enfant. On n'aura pas mieux cette année. Voilà, toujours pour les mêmes et les Vespa remboursés pour les valides ? Parce que moi aussi, je me déplace en 2 roues, il n'y a pas de vous."

On n’est pas à l’abri d’faire une bonne émission

