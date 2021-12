Le passe sanitaire du Père Noël

"Allez, plus que quatre dodos et c'est Noël. Alors, malgré les restrictions demandées par le gouvernement, va quand même falloir se serrer un peu à table pour laisser la place à un invité de dernière minute, Omicron. Je sens que lui, ça va être l'invité relou des soirées de réveillon. Tu sais, le moche, le con, le jamais content, le mec que personne ne veut, et bien, il va venir. Alors pour Castex cette année à Noël, pas d'amis, peut-être, mais pas de cadeaux, c'est sûr. Ils coûtent trop cher. Habituellement, les jouets sont offerts sans les piles, mais je sens que cette année, je vais offrir les piles sans les jouets."

On n’est pas à l’abri d’faire une bonne émission

