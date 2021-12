Les clubs libertins restent ouverts

"Depuis deux semaines, et c'est une très bonne nouvelle mes amis, plus aucune fille n'a été victime de GHB en discothèque. Normal, elles sont fermées. Tu vas me dire m'enfin quand même. Écoutez, quand on a une bonne nouvelle, il faut la donner. Mais heureusement, les clubs libertins peuvent toujours rester ouverts. Le Q, oui, le R Code, non. On peut donc continuer à danser librement sur la Queue leu leu, Et vas-y Francky, c'est bon. Chez Pfizer, ils sont bien contents, leur vaccin pour pouvoir entrer dans le club, puis leur Viagra pour pouvoir entrer dans Madame."

On n’est pas à l’abri d’faire une bonne émission

Retrouvez votre dose de bonne humeur quotidienne avec Willy Rovelli et sa tribu dans "On n’est pas à l’abri d’faire une bonne émission", tous les jours de 12h à 13h sur France Bleu.