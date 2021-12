L’animateur préféré des français

"Le classement des 50 animateurs préférés des Français est sorti, et sauf erreur de ma part, personne n'a voté pour moi. Oh, un oubli ? Certainement pas. C'est Stéphane Plaza qui est encore arrivé numéro un. Il y a quelque temps, Stéphane Plaza avait sorti un livre qui s'appelait Net Vendeur, ce qui est quand même assez culotté quand on sait que dans l'immobilier, les vendeurs ne sont souvent pas très nets. Moi, j'en ai eu des galères quand je me suis installé à Paris. À 20 ans, à peine arrivé, l'agent immobilier s'est bien foutu de moi. Il m'a proposé une chambre de bonne, sauf qu'en arrivant, il y avait bien la chambre, mais dedans, il n'y avait pas la bonne."

