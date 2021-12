La lettre au Père Noël

"Cher Papa Noël, j'espère que tu vas bien parce que t'es quand même vieux et que les vieux, ça ne va pas trop en ce moment. Cette année, j'ai été très sage. J'ai fait tout bien ce que m'a dit tonton Castex. J'ai bien mis mon masque dans la classe et dans la cour et à la maison et aux toilettes et dans mon lit, et tout, et tout. Moi et mes copains, on a tous bien craché dans le petit pot pour savoir si c'est à cause de nous qu'on était tous malades. Et comme les autres enfants, j'ai bien eu aussi ma petite pneumonie grâce aux fenêtres ouvertes dans la classe. D'habitude, je te demande des joujoux par milliers, mais cette année, je ne veux pas que tu m'apportes de nouvelles choses, mais plutôt des anciennes."

