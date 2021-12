Willy Rovelli : Où sont passés les petits prix ?

"Les petits prix ont disparu. Tout augmente : le pain, l'essence, le gaz, la mutuelle, les objets en bois, le fuel, l'électronique, les conserves, l'huile... Si vous retrouvez des prix abordables, surtout, n'agissez pas seul et parlez en autour de vous.

Les chiffres des augmentations ont été réactualisés en ce week-end de Noël. Dans les prochains mois, plus deux pour cent au péage, plus quinze pour-cent dans le prêt-à-porter, plus cinquante pour-cent le prix du blé... Je ne sais pas vous, mais moi, depuis quelques semaines, chaque fois que je sors mon porte-monnaie, j'ai comme une crise d'angoisse. Pour l'économe que je suis, me revient chaque jour cette complainte du rapiat." [chanson]

On n’est pas à l’abri d’faire une bonne émission

Retrouvez votre dose de bonne humeur quotidienne avec Willy Rovelli et sa tribu dans "On n’est pas à l’abri d’faire une bonne émission", tous les jours de 12h à 13h sur France Bleu.