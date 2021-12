Willy Rovelli : Castex et Véran, les "Maïté et Micheline" du Covid

Pour Willy Rovelli, le duo Jean Castex et Olivier Véran est ce qu'on nous a offert de plus original depuis Maïté et Micheline dans La Cuisine des Mousquetaires.

Olivier Véran et Jean Castex ont tenu une conférence de presse hier soir. Comme la semaine dernière et la semaine d'avant et la semaine d'avant aussi, on n'avait pas vu un duo aussi amusant chaque semaine à la télé depuis Maïté et Micheline dans La Cuisine des Mousquetaires.

Bonjour Jean. Qu'est-ce que vous nous avez concocté aujourd'hui ?

Aujourd'hui, j'ai décidé d'interdire la consommation de sandwichs dans les TGV.

Oh, quel dommage ! J'aimais bien claquer cent balles pour deux bricoles. Et sinon, quoi ?

Et bien, je transforme le pass sanitaire en pass vaccinal.

On n’est pas à l’abri d’faire une bonne émission

