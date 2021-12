Willy Rovelli : Le secret d'un mariage réussi

"Heureusement qu'il y a des émissions comme Mariés au premier regard sur M6 pour nous donner encore l'envie d'y croire. Le but de l'émission, c'est que tu te maries avec quelqu'un que t'as jamais vu. Dans cette émission, les femmes sont hyper jolies et les hommes sont hyper beaux. On dirait que c'est Fabien Lecoeuvre qui a fait le casting.

Mariés au premier regard, c'est le The Voice de l'amour : on teste sa future femme à l'aveugle et on la retourne pendant la nuit de noces."

On n’est pas à l’abri d’faire une bonne émission

