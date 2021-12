Willy Rovelli : les pires sujets de conversation pour le réveillon

Et surtout, bon réveillon

-Je sais que Chloé est devenue végane. Elle ne bouffe que des plantes mortes. C'est pratique : à la fin des Fêtes, elle pourra manger le sapin.

-Enfin, tu vas quand même pas voter à gauche. T'as vu les intentions de vote de la gauche dans les sondages ? Ils sont juste pratiques pour apprendre à compter aux enfants : Fabien Roussel 1 ! Arnaud Montebourg 2 ! Anne Hidalgo 3 ! Yannick Jadot 4 !

-Et je ne vous ai pas raconté l'histoire de l'Arabe qui vole... Ah, non ! Non, merci, Tonton, ça ira.

On n’est pas à l’abri d’faire une bonne émission

Retrouvez votre dose de bonne humeur quotidienne avec Willy Rovelli et sa tribu dans "On n’est pas à l’abri d’faire une bonne émission", tous les jours de 12h à 13h sur France Bleu.