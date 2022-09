Une rentrée scolaire pas comme les autres

"Hier, c'était la rentrée scolaire, et la plus grande préoccupation de cette rentrée 2022, c'est la pénurie de profs. Y a autant de profs que d'eau dans un Ricard à Renaud, hein. C'est dire que c'est peu. Au point qu'ils ont recruté à tour de bras avec des formations expresses. Ce matin, sur mon trajet en scooter pour venir à la radio, j'ai eu le temps de faire une formation pour devenir prof de géo. Je commence lundi ! Pourtant, le ministre de l'Éducation nationale, Pap Ndiaye se voulait rassurant en disant que quelques jours avant la rentrée, il y aura un professeur devant chaque classe. Oui Pap Ndiaye, ce qui serait vraiment bien, c'est qu'il y ait surtout un prof dedans chaque classe. Voilà parce que devant on s'en fout hein, ce n'est pas un videur de boîte de nuit qu'on recherche."

On n’est pas à l’abri d’faire une bonne émission

