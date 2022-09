Décès de Just Jaeckin, le réalisateur du film érotique "Emmanuelle"

"Ce midi, je voudrais bien évidemment revenir sur ce deuil qui a bouleversé la planète entière. Cette dame tant aimée par toute une génération, modèle pour les femmes, fantasme pour les hommes, nous manquent tant elle était synonyme de liberté, de controverse. Sa photo dénudée ornait les murs des chambres d'adolescents turgescents qui, le soir venu dans le silence de leur secret, se dégorgeaient frénétiquement le joystick. Ah, mais non, mais je ne parle pas d'Élisabeth, je parle d'Emmanuelle ! N'importe quoi. Non mais dis donc un peu de respect quand même. Enfin, non, je parle d'Emmanuel, mais plutôt du réalisateur du film mythique Emmanuelle. Les sopalins ont mis leurs feuilles en berne et les hommes de toute une génération porteront un liseré noir à leur slip en signe de deuil."

On n’est pas à l’abri d’faire une bonne émission

