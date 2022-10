Nuit Blanche ou Fashion Week à Paris ?

"Samedi soir, mes amis, je suis allé à la Nuit Blanche. Vous savez cet événement culturel qui existe depuis 2002 et qui permet aux visiteurs parisiens de suivre gratuitement des manifestations d'art contemporain en plein air. C'est très sympa. Tu vois, tu marches et au détour d'une rue : "Délire fantasmagorique, alizé de la condition perpétuelle. Je vais bien ! Non, crache ton venin Milo. Milo meurt. Joie, peine, j'ai mal." Voilà, on se croirait dans une colline au crack géante. Même gratuit, c'est trop cher. Alors je signale qu'en 2023, la Nuit Blanche aura lieu en été parce qu'au bout de 20 ans, la mairie de Paris s'est rendu compte que le premier week-end d'octobre, il ne faisait souvent pas beau. Ce n'est pas vrai ? 20 ans pour se rendre compte qu'il fait pas beau à l'automne, alors cherchez pas la mairie, on a les meilleurs sinon ce week-end, c'était aussi la fin de la Fashion Week et ne on dirait pas, mais défiler, c'est un travail stressant. "Ne pas oublier de faire demi-tour au bout du rayon, ne pas oublier de faire demi-tour au bout du podium." Ce n'est pas évident."

On n’est pas à l’abri d’faire une bonne émission

