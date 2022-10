Il n'y a plus de saisons ! - Le billet de Willy Rovelli

Malgré tout, Willy Rovelli n'est pas à une contradiction près quand il tacle les écologistes : "Les activistes, c'est comme les Activia : ils commencent à bien nous faire chi*r !"

Extrait de la chronique :

"On a donc changé d'heure ce dimanche. À trois heures, il était donc avril. On a reculé nos montres de six mois. On est passé de l'heure d'été à l'heure d'été. Demain, jour de la Toussaint, pour la première fois de ma vie, j'irai me recueillir sur la tombe de mes défunts en bikini avec un verre de spritz et une planche de charcuterie. Ah, ça va pas être sympa de marcher sur les gravillons du cimetière avec des tongs. Et quand il y a des cailloux qui glissent, là, je n'aime pas ça. Enfin bon, c'est pas grave. Je sais que là où ils sont, ils ne m'en voudront pas. Non mais c'est bien le changement d'heure : on a gagné une heure de sommeil. En plus, c'est exactement ce qu'on ressent quand on écoute le nouvel album de Natasha St-Pier."

