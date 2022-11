Invention : le vélo-corbillard - Le billet de Willy Rovelli

"Je suis soulagé que cette histoire de Toussaint soit enfin terminée. Parce que cette année, avec ces trucs d'écologie à tout bout de champ, c'était n'importe quoi. Entre les chrysanthèmes bio, les cercueils en carton, les pierres tombales recyclées, mourir ça devient vraiment déprimant. Et l'autre-là avec son corbillard-vélo, la corbicyclette ! Franchement, tu t'imagines toi ? Déjà faire du vélo dans Paris, on frôle la mort à tout bout de champ, alors on n'a pas besoin de ce bordel.

C'est déprimant tout ça. C'est déprimant et cher. On l'a déjà dit ici même, la mort ça augmente. C'est pour ça que finalement, c'est pratique l'euthanasie. Oui, parce que l'avantage de l'euthanasie, c'est qu'on pourra choisir de faire mourir quelqu'un au moment des soldes chez ROC Éclair.

On n’est pas à l’abri d’faire une bonne émission

