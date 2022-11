Huit milliards d'humains sur Terre

"Aujourd'hui, nous accueillons le huit milliardième ou la huit milliardième personne sur Terre. Là, aujourd'hui-même, bienvenue petit être dans le monde merveilleux de la vie. Tu verras, ici-bas, ce n'est que joie et émerveillement de chaque instant. Si tu es né en Inde, bientôt tu n'auras plus d'eau. Si tu es né en Afrique, bientôt tu feras la guerre pour manger. Et si tu es né en France ? Christine and the Queens vient de changer de nom pour la troisième fois en six mois, elle ne sait plus où elle en est. Et nous aussi. Alors bonne chance, mon petit·e !"