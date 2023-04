Joe Biden, infatigable ?

Joe Biden est de nouveau candidat à la maison. Willy Rovelli se demande si le président sera encore vivant le soir de l'élection. Les chansons volée de Christine and the queen et les 100 jours d'Élisabeth Borne sont aussi au programme du rappel des titres de ce jeudi.

Le président Joe Biden en tenue de soirée © Getty

"Joe Biden a annoncé qu'il allait se représenter aux présidentielles américaines de 2024. Alors, à ce stade, le suspens n'est pas de savoir s'il gagnera le soir du second tour, mais s'il sera encore vivant le soir du second tour.

S'il est réélu, les États-Unis d'Amérique seront rebaptisées "les Ehpad-Unis d'Amérique". Ce n'est pas son âge qui m'inquiète mais l'état dans lequel il est. Souvenez-vous, la dernière fois, en visite officielle au Cambodge, il avait confondu avec la Colombie :

- "Ils sont bizarres vos grains de café ! Ils sont blancs et tout fin."

- "Euh, non mister présidentes, c'est du riz."

- "Ah bon ? C'est pas grave, servez-m'en une tasse mais sans sucre !" Je suis inquiet pour lui, il est à deux doigts de passer de la Maison Blanche à la lumière blanche."