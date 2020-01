Comme j'aime... pas les pubs pour les régimes !

Box minceur, régime miracle, gélules magiques : MEFI !

Vous n'échappez pas au matraquage des pubs pour les régimes en tout genre à la télé : Que valent vraiment ces régimes miracle et ces compléments alimentaires censés nous faire maigrir ? Attention aux pièges et aux fausses allégations qui peuvent ruiner votre santé et votre budget, c'est le conseil de Laurine Fresquet, diététicienne-nutritionniste à Béziers.