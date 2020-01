L'association "Pinceau de Soi" mène des actions artistiques auprès des enfants hospitalisés.

Quand l'art fait du bien

LA COMÉDIE du MAS DU PONT au Crès, S’ENGAGE !

Profitez de séances exceptionnelles et contribuez au soutien d’actions solidaires avec LES DIMANCHES CARITATIFS. Dimanche 26 janvier 17H30 • "Ex in the city" En partenariat avec le Rotary Club Comédie, au profit du Pinceau de Soi, actions artistiques auprès d’enfants hospitalisés. Tarif : 35€* spectacle + buffet