On fait le tri dans sa trousse beauté !

Pinceaux, brosse nettoyante, éponges, roll-on jade... Quels sont les outils beauté indispensables, et ceux dont on peut se passer ? Et comment bien les utiliser ? Carole Reiss, formatrice de l'Ecole d'esthétique Silvya Terrade à Montpellier, nous conseille.