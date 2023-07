10e Salon du Roman policier Noir Vézère du vendredi 21 au samedi 22 juillet 2023 au Bugue

Pour sa 10e édition, « Noir Vézère » , Rencontre du roman policier et de l'imaginaire, vous propose animations et dédicaces sous la halle Place de l'Hôtel de Ville du Bugue vendredi 21 juillet (18h-20h30) et samedi 22 juillet (9h30-12h30 et 15h-18h).

ⓘ Publicité

Parmi les auteurs : Simone Gelin, prix de l’Embouchure 2017 et prix Jaune Corbeau de Niort 2021, marraine de l’édition 2023, et Guy Penaud, policier, historien, président de l’Institut Eugène Leroy, parrain de l’édition 2023.