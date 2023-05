10ème Festival International Géo Condé : Une Célébration de la Marionnette et des Formes Animées

Cet événement tant attendu rassemblera des artistes talentueux du monde entier pour présenter des spectacles captivants, les passionnés d'art, de théâtre et de culture auront l'occasion de plonger dans un univers magique où l'imagination se mêle à la réalité.

Pour découvrir la programmation cliquer ICI

sam. 03 juin | Centre Culturel Pablo Picasso (parvis) CENDRILLON CIE SCOPITONE (Le Rheu, Bretagne) Théâtre d'objets Dès 5 ans | 20 min. | en extérieur

Durant ces deux jours de festival, les visiteurs auront la chance d'assister à une sélection de spectacles envoûtants mettant en vedette des marionnettes et des formes animées de renommée internationale. Des troupes de marionnettistes, de manipulateurs de marionnettes à fils, de marionnettes géantes et d'autres artistes spécialisés dans les formes animées partageront leur talent et leur créativité avec le public. Chaque représentation promet d'émerveiller les spectateurs grâce à des histoires captivantes, des décors enchanteurs et des performances magistrales.

LES TARIFS :

TARIFS A : 12 € / 7 €*

TARIF B : 5 €

Gratuité pour les - de 12 ans

Pass Festival : 10 € / 7 €

*Tarif réduit : demandeurs d’emploi, intermittents du spectacle étudiants, bénéficiaires du RSA, adhérents à l’ACVL LE PASS FESTIVAL donne accès au tarif réduit et la gratuité aux entresorts de Scopitione & Cie et au spectacle Vida à Pompey

LIEN DIRECT VERS LA BILLETTERIE : ICI