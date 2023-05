1906 dans le rétro de Saint-Mars-la-Brière ce week-end

En 1906, le peintre Paul Cézanne disparaît. Mais au même moment, ce sont les esquisses d'une course automobile qui prennent forme. Comme un croquis de ce qui deviendra par la suite LA course d'endurance du monde. Un tableau reconstitué ce week-end par la ville de Saint-Mars-la-Brière , avec en toile de fond les festivités du centenaire des 24 heures du Mans.

UNE "ROUTE ROYALE" POUR UN TRACÉ MYTHIQUE

Située sur l'axe Paris-Nantes, la route qui traverse Saint-Mars va devenir, sans le savoir, la portion historique qui donnera naissance à une épreuve mythique. C'est en effet les 26 et 27 juin 1906 que l'Automobile Club de France décide de créer le premier Grand Prix de vitesse sur cet axe surnommé "la Route Royale". Une vraie révolution à cette époque où les voitures n'en sont qu'à leurs balbutiements. Et pour les participants téméraires, un circuit en triangle reliant Le Mans, Saint-Calais et La Ferté-Bernard, en partie en ligne droite et avec peu de villages à traverser. Histoire de minimiser les risques inhérents à la vitesse de ces pionniers du volant.

Le circuit de 1906 - Archives départementales de la Sarthe

RETOUR VERS LE FUTUR, 117 ANS PLUS TARD

Plus d'un siècle plus tard, c'est cette course historique que la ville de Saint-Mars-la-Brière vous propose de revivre le temps d'un week-end. Pas de notion de vitesse en 2023 mais du plaisir à revoir ces automobiles venus d'un autre temps arpenter les routes originelles. Ainsi, le samedi, c'est une boucle de 45 km qui sera proposée aux véhicules les plus anciens qui traverseront plusieurs villages où des animations les attendront. Le lendemain, place aux choses sérieuses avec la distance initiale de 103 km qui sera parcourue par des voitures de collection et de sport, sélectionnées spécialement pour l'occasion.

Ambiance rétro ce week-end - Sarthe Tourisme

UNE GRANDE FÊTE RÉTRO AU CHÂTEAU

Mais la fête sera d'autant plus belle que les organisateurs ont mis les petits plats dans les grands au Château de Saint-Mars-la-Brière , qui servait de poste de commandement à l'époque. Au programme : un concours d'élégance de ces véhicules et de leur équipage, la reconstitution d'un ravitaillement de l'époque, mais aussi un village d'exposants en lien avec les voitures de collection. Sans omettre des concerts, des rencontres, des séances de dédicace et des expositions photo.

FRANCE BLEU MAINE PARTENAIRE ET PRÉSENT SUR PLACE !

Nous nous devions donc d'être de la fête, à quelques jours d'un centenaire des 24 heures qui s'annonce exceptionnel sur France Bleu Maine ! Ainsi, samedi de 15h à 17h, retrouvez Grégory Régnier en direct du château pour vous plonger dans l'ambiance du début du vingtième siècle, avec de nombreux invités et témoignages de descendants de la course de 1906. Et dimanche, de 8h30 à 12h, c'est Bruno Vandestick , la voix des 24H, qui montera à bord d'une voiture de l'époque pour vous faire vivre le rallye touristique de l'intérieur.

