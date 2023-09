20ème édition des Médiévales de Port-Jérôme -sur-Seine

Samedi 9 et dimanche 10 septembre 2023, rendez-vous à Port-Jérôme-sur-Seine pour 2 jours de fête.

ⓘ Publicité

Vous découvrirez les Chevaliers qui déambuleront avec grâce et prestance à travers la foule, un dragon à trois têtes rythmant ses pas aux tambours, accompagné de troubadours envoûtants, des lanceurs de drapeaux, vous pourrez vous essayer au tir à l’arc, faire des promenades à poneys, tester un manège en bois écologique et solidaire...

Merwenn réchauffera les cœurs avec ses mélodies nordiques et son énergie rock, vous invitant à danser sur les traces des Vikings.

Sur place les saveurs médiévales avec une variété d’options de restauration, allant des délices du self médiéval et son cochon de lait à la restauration rapide, en passant par les rafraîchissements sucrés des glaciers et crêpiers.

Venez costumés!

Téléchargez le programme

HORAIRES:

Samedi 9 septembre - En centre-ville, de 10h à 18h

Dimanche 10 septembre - Dans la Vallée du Télhuet, de 10h à 18h