23e Rencontres de Musiques classique et contemporaine de Calenzana

Depuis Calenzana, Les 23e Rencontres de Musiques Classique et Contemporaine rayonnent sur toute la Balagne : 30 concerts, dont 14 gratuits, dans 19 villages et 23 lieux différents !

De 11h du matin à minuit, les 75 artistes invités dérouleront la programmation savamment éclectique. Cette programmation s’attache sans relâche à la qualité des œuvres et des intervenants, mêlant les répertoires du baroque à aujourd’hui, avec en clôture majeure une création dédiée à Antone Sicurani, spécialement conçue pour Les 23e

Rencontres par le grand compositeur Bruno Coulais.

Dans une ambiance détendue et familiale, Les Rencontres s’adressent au néophyte comme au mélomane, menant de pair plaisir de la musique et découverte de la Balagne.

LES ARTISTES

INVITÉS : Alexandre Kantorow, Canticum Novum, l’ensemble vocal Gyptis et Bénédicte Pereira, Jonathan Pilate, Maroussia Thauvin, Julia Knecht, Olivier Cangelosi, Aurélien Pascal, Kila, Liya Petrova, Louise Cournarie, Renaud Capuçon, Guillaume Bellom, Mathis Korszuk, Quatuor A’dam, Frederico Bracalente.

RÉSIDENTS : Des artistes internationalement réputés qui s’entourent de jeunes musiciens prometteurs : Denis Pascal (piano), Marie-Paule Milone (violoncelle, chant), Éric Lacrouts, Simon Milone, Elsa Moatti (violons),

Gabriel Pidoux (hautbois)... Leur brillante formation à géométrie variable assure de nombreux concerts.

LA PROGRAMMATION ambitieuse et variée invite à la découverte, depuis les influences du Proche-Orient de

Canticum Novum, jusqu’aux aux sonorités gaéliques de Kila. La moitié des concerts en accès libre invite à (re)découvrir les classiques de Chopin, Beethoven, Tchaïkovski, Mozart, Vivaldi, Bach... dans une grande diversité d’interprétation par des artistes de tous horizons. Le public de demain est choyé à travers l’accueil des familles et les tarifs, avec en ouverture le conte symphonique Pierre et le loup. La programmation offre l’occasion de visiter, dans le sillage musical des Artistes Résidents, des villages corses de caractère : Cassanu, Costa, Speloncato, Zilia...

INFOS PRATIQUES

Tarifs : 0 à 25 € Achat en ligne corsebillet.co

Site : rencontresdecalenzana.fr