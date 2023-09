3 soirées pour se replonger dans "Les lettres de mon moulin" avec Philippe Caubère

Philippe Caubère présente son nouveau triptyque de théâtre, La chèvre, la mule et les étoiles, adapté des Lettres de mon moulin d'Alphonse Daudet. A découvrir dès dimanche 24 septembre 2023 dans le Pays Grassois.

Chaque spectacle est différent : il joue toutes les lettres de manière à ce que cela ressemble plus à du théâtre qu'à une simple lecture. Un exercice d'acteur intéressant pour semer le doute et faire croire que les lettres ont été écrites et imaginées par lui. Philippe Caubère précise également qu'il joue tous les personnages, y compris les animaux, et que cela se déroule dans le Sud.

La Chèvre est joué à 17h dimanche 24 septembre à La Roquette sur Siagne, à l'ECSVS , le deuxième pour La Mule, mardi 26 septembre à 20h à Châteauneuf Grasse, à la Terrasse des Arts et le dernier opus, Les Etoiles est joué jeudi 28 septembre à 20h à l'Espace du Thiey à Saint-Vallier de Thiey.

Gagnez des invitations en écoutant France Bleu Azur, partenaire du Théâtre de Grasse.