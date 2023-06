35es Musicales de Bastia

Une page de l’histoire du festival se tourne, avec une toute nouvelle équipe à sa tête, sans pour autant dénaturer ce qui a fait l’identité des Musicales toutes ces années : une proposition artistique ambitieuse et un engagement à lutter contre les inégalités d’accès à la culture, avec une politique tarifaire permettant au plus grand nombre de pouvoir assister à des concerts, et certains spectacles entièrement gratuits.

Nous sommes fiers de proposer cette année encore une programmation riche et de qualité, avec des artistes de tous horizons : du groupe de rock Kyo en tournée des 20 ans de leur album phare à la formation pop-rap 47Ter, jeune et pourtant déjà habituée des Zéniths, en passant par Duquende l’une des plus grandes voix flamencas du monde, sans oublier le groupe emblématique l’Alba qui ouvrira le festival lors d’une soirée en collaboration avec le conservatoire Henri Tomasi. Des artistes insulaires et émergents, à savoir Madlen Keys, Casablanca Drivers et Fanou Torracinta auront aussi l’occasion de s’exprimer pleinement.

Enfin, les Musicales tiendront cette année encore leur désormais traditionnel Caminandu In Musica, une après-midi d’animations entièrement gratuites au Centre Culturel Alb’Oru le dimanche 11 juin et qui s’achèvera par un concert, gratuit lui aussi et donné par les groupes insulaires Berthe et We See Hawks.