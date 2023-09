3ème édition du slowUp Vallée de l'Ognon, avec France Bleu

Diminuez l’allure et augmentez le plaisir lors du slowUp Vallée de l'Ognon !

Importé de Suisse, le concept du slowUp signifie « diminuer l’allure et augmenter le plaisir ».

Le slowUp Vallée de l'Ognon, c'est un parcours d’environ 30 km, fermé à toute circulation motorisée et en sens unique, composé de 2 boucles, traverse 11 communes de part et d’autre de l’Ognon, entre Sauvagney et Marnay.

Nouveauté cette année : les piétons pourront emprunter un parcours spécifique entre Pin et Marnay sur « la ligne des escargots ».

SlowUp Vallée de l'Ognon 2023, le parcours - SlowUp Vallée de l'Ognon

Au programme

une journée découverte gratuite , sans voiture , à pratiquer en famille, à pied, à vélo, en rollers… dans un environnement attrayant et sécurisé.

des animations , dégustations , petites restaurations , ambiances musicales et activités ludiques pour les enfants proposées dans les communes traversées.

, , , et pour les enfants proposées dans les communes traversées. une sensibilisation au « développement durable » avec la valorisation des modes de déplacement doux, des produits locaux et du tri des déchets.

slowUp Vallée de l'Ognon, édition 2022 - Jean-françois Maillot

Le slowUp Vallée de l'Ognon est un évènement accessible et adapté à tous avec des parkings réservés PMR, un accueil en langue des signes, de l’équipement adapté en location, etc.

slowUp 2023