3èmes Journées historiographiques Corses

Programme

Ces journées sont organisées par la direction du livre et de la lecture publique de la Collectivité de Corse.

Ces rencontres sont conçues comme la construction d’un lieu de discussions et d’échanges visant à initier une réflexion collective sur « l’histoire de l’histoire de la Corse », familiariser le public à l’historiographie insulaire mais aussi plus globalement à la présence de l’histoire dans la plus brûlante actualité française ou internationale.

Le principe est celui de l’ouverture sur d’autres sciences, l’interdisciplinarité favorisant ainsi le croisement des regards du public, des jeunes chercheurs, des historiens, des journalistes, des romanciers.

Quatre tables rondes sont programmées sur les deux jours.

Une librairie éphémère sera présente durant toute la tenue de l’événement. CAVALLU MARINU.

Intervenants

Patrice Gueniffey

Christophe Boursciller

Michel Vergé-Franceschi

Alexandre D'Oriano

Jacky Poggioli

Sébastien Le Fol

Guillaume Perrault

Antoine Franzini

Jean Guy Talamoni

Anna Moretti

Arthur Chevallier

Sylvie Yvert

Michèle Corrotti

Sylvain Gregori

Philippe Peretti

Lorenzo Di Stefano

Robert Colonna D'Istria

Stéphane Orsini

Découvrez le programme détaillé en téléchargement ou en cliquant sur le lien ↓

PROGRAMME JOURNEES HISTORIOGRAPHIQUES.pdf (6.68 Mo)