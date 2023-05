40ème festival Rue & Cie à Epinal

Le 40ème Festival Rue et Compagnie d'Épinal prend une nouvelle fois d'assaut les rues de la ville d'Épinal, offrant aux spectateurs une expérience culturelle exceptionnelle. Cet événement annuel, qui célèbre l'art de rue dans toutes ses formes, attire des artistes talentueux et des visiteurs enthousiastes venus des quatre coins du monde.

Un festival, 17 lieux de rendez-vous !

Un melting-pot artistique :

42 spectacles différents soit 124 représentations sur les 2 jours et demi

Le festival offre une plateforme aux artistes de rue pour présenter leurs talents uniques. Des acrobates, des jongleurs, des échassiers, des danseurs et des musiciens vont prendre d'assaut les rues d'Épinal, transformant la ville en un véritable terrain de jeu artistique. Les spectacles variés et originaux, mettront en valeur la diversité de l'art de rue et la créativité sans limites des artistes.

Pour le programme complet c'est ICI

Un festival pour tous :

Le Festival Rue et Compagnie d'Épinal est une célébration ouverte à tous, des plus jeunes aux plus âgés. Des ateliers, des spectacles spécialement conçus pour les enfants et des performances adaptées à tous les âges sont proposés. Les familles vont pouvoir profiter de moments inoubliables ensemble, en découvrant l'art de rue sous un jour nouveau.

Pour vous en faire une idée une archive de France 3 du festival Rue & Cie 2022 :

L'un des aspects les plus captivants du festival, c'est l'interaction entre les artistes et le public. Les spectateurs seront encouragés à participer activement aux spectacles, à danser avec les artistes, à essayer des jongleries et à s'initier à différentes formes d'art. Le but étant que tout le monde puisse se sentir impliqué et connecté à l'expérience artistique.

Alors cela vous a donné envie ? En-tout-cas nous, on y sera !!