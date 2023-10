41ème Salon d'Automne International à Lunéville du 1er au 23 octobre 2023

Un salon destiné aux amateurs d'art et aux collectionneurs

Rendez-vous fidèle des amateurs d’art et des collectionneurs, le salon regroupe pendant ces 3 semaines plus de 200 artistes, venus de France et du monde entier et plus de 500 œuvres. Ce salon est ouvert à la peinture, sculpture, gravure, tapisserie et au vitrail.

ⓘ Publicité

Chaque année, le salon convie un invité d’honneur. Cette année, il s’agit de Jean Bailly, peintre contemporain renommé. Celui-ci a fait partie du mouvement « Libellule », représentant « le Réalisme Magique », ce courant artistique qui témoigne de l'existence d'une autre facette de l'art contemporain.

Jean Bailly

Infos pratiques

📅 Du 1er au 23 octobre 2023

⏲️ De 14h à 18h, tous les jours

📍 Au Centre Culturel le Réservoir

2 cours de Verdun, 54300 Lunéville

🎫 Entrée libre