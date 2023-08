5ème édition de Pignon sur mer les 9 et 10 septembre à Elne

Après Le Racou (Argelès-sur-Mer) en 2019, Banyuls en 2020, Collioure en 2021, Port-Vendres l’an dernier, Pignon sur mer poursuit son itinérance le long du littoral du Parc naturel marin du Golfe du Lion et rencontre la partie Nord du Bocal du Tech qui n’est autre que la plage d’Elne. La topographie singulière de cette ville induit une inflexion particulière, en bassin versant, de cette manifestation dédiée à la mer et à l’environnement. Ainsi, la rivière sera-t-elle à l’honneur avec la projection du film La Petite Bande de Pierre Salvadori, une balade littéraire Marcher en crabe le long du Bayou Tech par Matthieu Duperrex ou la visite de l’estuaire avec les guides de la Réserve naturelle nationale du Mas Larrieu.

La ville haute sera l’épicentre de la manifestation. C’est en effet là qu’aura lieu l’essentiel des rencontres littéraires ainsi que le repas concocté à parti du nouveau livre de Bill François Le plus grand menu du monde : histoires naturelles dans nos assiettes et que s’installera hors les murs la librairie Oxymore ; là que seront présentées l’exposition Un notre monde avec les artistes du Distill’Art Shop et celle de SOS Méditerranée ou encore que le musée Terrus sera abordé sous l’angle de la mer.

La ville basse ne sera pas en reste. Le rendez-vous sur la place du Planiol, nouvellement revégétalisée, illustrera la table ronde « La ville éponge » de même que la découverte de l’Atlas de la Biodiversité Communale à l’Espace Gavroche.

C’est sur la place de la République qu’aura lieu le final de cette édition avec le spectacle Soaf II de la compagnie de danse en espace public Oxyput.

Enfin, la plaine maraîchère d’Elne sera explorée avec une visite et un repas paysan au jardin d’André Trives et une découverte des insectes du Tropique du Papillon. Quant à la Maternité Suisse, ce sera là qu’aura lieu l’ouverture de la manifestation avec, au programme, sa visite, un débat autour des deux derniers livres de Laure Noualhat « Comment rester écolo sans finir dépressif » et » Bifurquer par temps incertains » , et la performance faussement modeste de cet homme du début de l’homme qu’incarne Rémy Luchez sur son fil dans le spectacle Miettes. Une inflexion de Pignon sur mer entre mar i munt.