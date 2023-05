6e Salon du jardin et fête des plantes à l'hippodrome de Hoerdt

6ème SALON DU JARDIN ET FETE DES PLANTES, 27 & 28 Mai 2023 Hippodrome Strasbourg-Hoerdt

Conçu comme un grand jardin, le " Salon du Jardin & Salon du Bio " permet de découvrir dans un même lieu tout le « bien-être au jardin » dans son petit coin de verdure ou dans ses grands espaces. Qu’il s’agisse de CRÉER, de JARDINER, ou d’AMÉNAGER votre terrasse, votre balcon ou votre jardin tous les secteurs présentés sont mis en ambiance, scénographiés et animés pour votre plus grand plaisir!

2 Salons en 1 sur 15 000 m²d'exposition ! Plus de 200 Exposants ! 15 000 Visiteurs ! Rendez-vous au Salon du jardin et fête des plantes à l'Hippodrome de Strasbourg Hoedrt les 27 et 28 mai 2023 de 10h à 19h.

Créer son environnement jardin, organiser le fleurissement, aménager un bassin d’eau, une piscine, une terrasse, une pergola...

Plus de 200 exposants se retrouvent pendant deux jours dans le cadre verdoyant de l'Hippodrome de Strasbourg-Hoerdt pendant le Salon Bio Alsace pour échanger sur l'actualité, et découvrir toutes les nouveautés. De nombreuses animations, troubadours, théâtre, concert, conférences...

​Les amoureux de la nature peuvent rencontrer des producteurs régionaux, nationaux, découvrir de multiples variétés, prendre conseil auprès de professionnels. Par ailleurs, une grande sélection de de produits artisanaux, bio, et du terroir, de mobilier et d’équipement de jardin viendra enrichir la maison des visiteurs ! Le long du week-end, des animations réjouiront petits et grands...

