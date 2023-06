74e Foire aux Vins de Colmar

La Foire aux vins de Colmar, c'est une institution en Alsace. Chaque année au début du mois d'août, la fête s'installe au parc des expositions pour 10 jours. Vous pouvez y faire de bonnes affaires avec plus de 350 exposants, y déguster les vins du terroir alsacien, vous divertir avec les nombreuses animations ou assister aux concerts des artistes français et internationaux. C'est l'événement festif de l'été en Alsace.

France Bleu Alsace, partenaire de la Foire aux vins, vous fait vivre l'événement en direct, du 28 juillet au 4 août de 16h à 19h.

La foire commerciale

Avec environ 350 exposants en tout genre, c'est l'occasion de faire de bonnes affaires, pour tous les budgets, toutes les envies : artisanat du monde, auto, moto, démonstrateurs, produits domestiques et originaux, gastronomie, hôtellerie, restauration, habitat, ameublement et décoration, jardin, piscines et accessoires, loisirs de plein air, abris, motoculture de plaisance, matériels et services agricoles et viticoles, BTP, mode, beauté, santé et bien-être, presse, institutions et collectivités ou encore viticulteurs et organismes professionnels...

Le vin alsacien à l'honneur

La Foire aux Vins c'est le grand rendez-vous pour les passionnés, spécialistes et amateurs de vins de la région. Dégustations et découvertes au programme. La Foire c’est l’occasion de participer à des dégustations commentées, à des conférences et initiations animées par des professionnels passionnés et assister à l’intronisation de la Reine des Vins.

Des animations à gogo

De nombreuses animations sont là pour éblouir petits et grands : course Run'in FAV, Soirée salsa avec Micka Marques, soirée country avec Texas Sidestep, soirée avec les Willerthaler Tradion et volksmusik, découverte des whiskys d'Alsace, after wine avec Raymond Iltis sommelier, rallye cyclo, conférences.... Tout le programme des animations >>

Les concerts

Le théâtre de plein air de 10 000 places, dit « la Coquille » accueille chaque soir un artiste : Claudio Capeo, Zazie, Pierre de Maere, Soprano, Florent Pagny, The Jacksons, Earth Wind and Fire, Shaka Ponk, Matmatah, Aldebert, Franz Ferdinand, The Stranglers, SCH, Djadja et Dinaz, Louise Attaque, Izïa, Kev Adams, Jérémy Credeville, Hakim Jemili et la traditionnelle Nuit Blanche... Pour acheter vos billets c'est par ici >>

