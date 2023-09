8ème édition du festival littéraire Livres dans la Boucle, avec France Bleu Besançon

La littérature fait son grand retour au cœur de Besançon et dans toute l’agglomération avec l'édition 2023 de Livres dans la Boucle

Avec la rentrée littéraire, Besançon devient traditionnellement le lieu de rendez-vous incontournable pour les passionnés de littérature de tous âges avec le festival Livres dans la Boucle.

Et cette année ne dérogera pas à la règle.

Après une édition 2022 présidée par Tatiana de Rosnay, le président de cette 8ème édition sera Dany Laferrière, académicien depuis 2013, auteur, réalisateur et journaliste. Il sera présent cette année tout au long du week-end pour participer aux différentes rencontres et entretiens, et présenter son nouveau roman Petit traité du racisme en Amérique , publié chez Grasset.

Une programmation riche et diversifiée

Plus de 200 auteurs et autrices sont attendu·es à Besançon durant le festival. Que vous soyez accro à la lecture ou juste curieux/se de découvrir les nouveautés de la rentrée, fan de BD ou à la recherche de l’album qui fera rêver vos bout de chou, vous trouverez votre bonheur au Livres dans la Boucle !

Des lieux variés accessibles à pied

Pour venir aux Livres dans la Boucle et y déambuler, rien de plus simple ! Les lieux de dédicaces et de rencontres se trouvent à moins de 10 minutes à pied les uns des autres.

Le cœur de l’événement se situe Place de la révolution où se trouve « la grande librairie », un grand chapiteau accueillant les romancier·es de littérature générale en dédicaces.

Les auteurs et autrices jeunesse seront à retrouver au Musée des Beaux arts, place de la Révolution et les auteurs et autrices BD au Scènacle, rue de la Vieille Monnaie.

Livres dans la Boucle est un festival qui se savoure à travers la ville et dans l’agglomération, dans des lieux multiples et variés qui accueilleront les rencontres, lectures ou performances programmées au cours du week-end : la maison natale de Victor Hugo, le Scènacle, La Comédie de Besançon, Le cinéma Mégarama Beaux-arts, le café littéraire sous chapiteau place de la Révolution, l’auditorium de la cité des arts, certaines médiathèques, parfois même dans des cafés !

Une thématique fil-rouge

Le festival sera également l’occasion de célébrer Colette, personnalité attachée à Besançon, écrivaine et figure du féminisme, dont nous fêtons cette année le 150e anniversaire.

Plusieurs temps forts lui seront consacrés vendredi 15 septembre.

Colette - Henri Manuel / Wikimedia Commons

Infos pratiques

Horaires d'ouverture :

- Vendredi 15 septembre de 15h00 à 19h00 ;

- Samedi 16 septembre de 10h00 à 19h00 ;

- Dimanche 17 septembre de 10h00 à 18h00.

Toutes les rencontres sont gratuites et les réservations sont recommandées via livresdanslaboucle.fr

France Bleu Besançon en direct de Livres dans la Boucle

Retrouvez Marie-Ange Pinelli en direct de Livres dans la Boucles, samedi 16 septembre 2023 de 11h00 à 12h30.

