A Fiera di u Casgiu in Venacu

Durante 2 ghjorni a Fiera un hè solu un marcatu organizatu ma un veru locu di scontri è di scambii tra pastori è ghjente, induve circhemu à sparte pratiche è sapè fà da i tempi i piu landani ad oghje, ma dinu a nostra passione è e nostre sperenze A sucieta Corsa hè anch’ella mutata è ci tocca sempre di piu à sparte è spiecà l’allevu di e nostre bande, a produzione di u so latte è e caghjere sfarente secondu i lochi.

He chjara per noi che u pasturalisimu d’oghje e di dumane si deve d’aduprà pratiche pastorale in armunia cun u so territoriu e so razze è e risorse naturale dispunivule per ch’elli campinu i pastori da u so travagliu.

Un hè un idea d’un passatu cincepitu ma propriu una strada d’avvene di pettu à e sfide ambientale, economiche è sucietale d’oghje per dumane. U pasturalisimu deve esse una primura di e nove pulitiche agricule, se no vulemu mantene a nostra ghjente è i nostri produtti corsi.

Le programme de la foire :