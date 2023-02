A vos baskets avec “Arcachon randonnées” pour vous dépenser le dimanche 19 février 2023

Plus de 400 participants ont transpiré lors de la première édition de l’événement “ Arcachon randonnées ” en février 2022. Un an plus tard, Océan Oxygène vous propose de tenter l’expérience et de vous lancer dans cette aventure sportive et culturelle pour la deuxième édition le dimanche 19 février 2023 sur le site naturel de la pointe de l’Aiguillon.

“Arcachon randonnées” entre sport et culture

Marche, marche nordique ou jogging à vous de choisir le challenge qui vous correspond. Entre ville sentier et littoral, les coureurs/marcheurs vont pouvoir s’attaquer aux 10 kilomètres balisés et découvrir 10 points remarquables grâce aux QR codes. Ainsi, le sport se mêle à la culture et au patrimoine lors de ce défi. À la fin du parcours, Frédéric et Daniel vous accueilleront avec d'autres producteurs locaux (huîtres, pâtisseries, vins etc...). C'est aussi cela l'esprit "Arcachon randonnées" !

Arcachon randonnées, des courses pas comme les autres le dimanche 19 février 2023 - Christiane Mouls

Informations pratiques