À vos paniers : le marché fermier des producteurs de Metz est de retour vendredi 12 mai

Consommer local & sans intermédiaire

Profitez du retour du marché fermier des producteurs vendredi 12 mai, place Saint-Louis à Metz pour remplir votre panier de bons produits locaux, en vente directe du producteur au consommateur.

ⓘ Publicité

Plus d'une quinzaine de producteurs vous attendent, entre 16h et 20h, dont certains labellisés Qualité MOSL. Ils proposent une vaste gamme de produits locaux, pour satisfaire vos envies et vos papilles :

Glaces

Légumes, fruits & jus

Volailles, viandes, charcuteries, œufs

Crèmerie, lait et fromages

Bière, liqueurs

Biscuits, miels et tartinades

Mais également des biscuits, miels ou encore tartinades.

Une ambiance festive et musicale vous accompagnera au gré des différents stands. Les prochains rendez-vous sont d'ores et déjà pris pour tout l'été, jusqu'en septembre prochain.

Un marché par mois, jusqu'en septembre ! - © Ville de Metz

Retrouvez vos producteurs (et artisans) mosellans chaque matin à 7h54 dans l'émission Circuits Courts .

loading