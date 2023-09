Agenda des sorties du 1er au 31 octobre 2023

Votre radio France Bleu Mayenne sur France 3 Pays de la Loire via la TNT, tous les jours de 7h à 9h du lundi au vendredi (sauf vacances scolaires) en direct depuis nos locaux à Laval.

Du samedi 9 septembre au samedi 7 octobre : Au Quarante 40 rue du Britais à Laval.

Les Agates Roses est une association qui réunit des amies autour d'une même cause, la lutte contre le cancer du sein. Allez prendre la pose de votre choix devant l'objectif de la photographe Anne-Cécile. Les bénéfices permettent de mener des actions locales en faveur de la lutte contre le cancer.

Au ZOOM 21, Rue du Douanier Rousseau à Laval.

À Loiron-Ruillé.

À Cossé-le-Vivien.

De 18h à 19h en direct du bar au Galop' 6 rue du Centre à Changé.

Un Débat en présence de notre animateur Xavier Chauvelon et notre journaliste Martin Cotta dont le sujet sera : "La route peut-elle se partager - auto, vélo, trottinette" A suivre également dès 18h sur votre radio France Bleu Mayenne.

21h Espace Mayenne à Laval.

Salle polyvalente 30 place de Hercé à Laval.

Plus de 40 animations en Mayenne - gratuit - De 3 à 107 ans !

Une exposition de l'artiste Martine Houtin, une institutrice à la retraite. Elle présente les dessins issus de l'abécédaire mis en album "L'Alphabet en balade" qu'elle vient d'éditer. Martine Houtin sera présente à la galerie les samedis et dimanches durant toute l'exposition.

À suivre en direct dès 19h sur France Bleu Mayenne.

À la salle des fêtes d'Andouillé à partir de 18h30.

De 10h à 18h au camping municipal de Domfront.

De 10h à 18h - Les Jardins des Renaudies à Colombiers-du-Plessis.

Hippodrome de Ligonnière à Nuillé sur Vicoin.

19h30 Le Jardin Bavarois 25 rue Échelle Marteau à Laval.

Brooke Annibale - "Be Around" [Official Visualizer]