Anne Carrère, ex-Édith Piaf dans un tribute mondial, joue dans "Accords et Âme" à Nice

Anne Carrère et Arnaud Fusté-Lambezat se sont rencontrés autour de L’Hymne à l’Amour dans Piaf ! Le Spectacle ! un tribute made in Nice qui a connu un succès mondial. Ces deux grands sensibles ont ensuite décidé de se retrouver en duo sous le regard bienveillant et élégant d’Enzo Enzo, (juste quelqu’un de bien…) à la mise en scène.

Accords et Âme - EPK

Accords et Âme (re) joue Édith Piaf, Juliette Gréco, Juliette, et même Nilda Fernandez par exemple et des chansons du monde, comme celles de Chico Buarque. Dans ce spectacle il y a aussi des compositions inédites. Non, rien de rien : vous ne regretterez rien... Allez-y !

Gagnez des invitations en écoutant France Bleu Azur, en accord avec le Théâtre Francis Gag à Nice.