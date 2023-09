Antibes : du théâtre documentaire avec Sylvie Testud vendredi 6 et samedi 7 octobre 2023

"Tout le monde savait" : le témoignage bouleversant de Valérie Bacot porté par Sylvie Testud. L'histoire vraie d'une femme qui a tué son mari violent et incestueux, et qui a été acquittée par la Justice. Anthéa à Antibes programme la pièce, c'est un événement, vendredi 6 et samedi 7 octobre 2023.