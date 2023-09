Un travail inoubliable (pas comme son nom!), un spectacle à s'offrir absolument. Dans la besace d'Hofesh Shechter, un meurtre... pardon un double meurtre. Ici, il s’agit de sa dernière pièce qui avait fait fureur à Avignon 2021.

Dedans on y apprécie une façon de conju­rer la violence par l’en­ga­ge­ment et l’exul­ta­tion des corps… jusqu’à l’apai­se­ment.

Son « Double assassinat » est une soirée en deux parties avec entracte. La première est consacrée à Clowns , un clin d’œil sarcastique à notre indifférence ou notre complaisance croissante à l’égard de la violence. Et, en guise d’antidote, la nouvelle création de Shechter, The Fix , apporte sur scène une énergie tendre et fragile. Elle offre un moment de compassion pour équilibrer les forces d’agression et de violence qui nous assaillent quotidiennement.

Interprété par une troupe d’élite et accompagné par les sons épiques d’une partition composée par Hofesh Shechter lui-même, ce spectacle explore des vérités douloureuses et sonde nos émotions les plus profondes.

Double meurtre, représentations mardi 3 à 20h et mercredi 4 octobre 2023 à 20h30 à Anthéa à Antibes.

