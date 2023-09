Antibes : Natalie Dessay... au théâtre dans "L'Imprésario de Smyrne"

L’imprésario de Smyrne est une pièce de Carlo Goldoni, écrite en 1759, qui se situe à Venise au XVIIIe siècle. Elle met en scène des chanteurs d’opéra qui se font berner par un directeur de théâtre sans scrupules, qui leur promet un engagement à Smyrne, une ville lointaine et mystérieuse. Les artistes se livrent alors à une compétition acharnée, révélant leur vanité et leur naïveté.

Dans cette pièce, on cherche pas seulement à faire rire, on veut aussi faire réfléchir. On y critique ainsi la société de l'époque, et notamment la condition des artistes, qui sont exploités et précarisés. Un sujet qui reste d’actualité, pour certains.

Pour cette mise en scène on a mélangé la pièce originale avec des airs d’opéra du même siècle, signés par Vivaldi, Galuppi ou Pergolèse. Les acteurs-chanteurs sont accompagnés par des instruments d’époque. Parmi les interprètes, on retrouve la célèbre soprano Natalie Dessay, dans le rôle d'une prima donna capricieuse et ambitieuse, qui se confronte aux autres chanteurs, tout aussi égoïstes et prétentieux.

