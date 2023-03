Assistez à Méli'Môme, festival culturel rémois faisant la part belle au théâtre à destination des enfants

Festival culturel désormais incontournable à Reims, Méli'Môme existe grâce à Nova Villa et à l'engagement de son directeur Joël Simon.

ⓘ Publicité

Méli'Môme se veut être un festival accessible et grand public : expositions, théâtre, danse, marionnettes et performances diverses auront ainsi lieu du dimanche 26 mars au samedi 8 avril dans plusieurs lieux culturels emblématiques du Grand Reims tels que le Cellier, le Manège , le Carré Blanc ou encore à Bétheny et même dans les Ardennes, à Donchery, près de Sedan !

Une programmation éclectique et internationale

Les spectacles de cette édition 2023 sont issus de compagnies françaises comme internationales, de la Belgique au Québec en passant par la Suisse et le Danemark...

Méli'Môme se voulant un festival ouvert et appelant à la curiosité de manière générale, six pays sont invités cette année avec, pour la première fois, le Liban et la Palestine mis à l'honneur.

Le Liban sera représenté par le spectacle d'Hiba Barham, du théâtre culinaire, une performance et même des chaussons aux tomates ! Quant à la Palestine, elle sera représentée par la chorégraphe Samaa Wakim et Marina Barham, cette dernière étant la marraine de l'édition 2023.

Plus que jamais, Nova Villa fait de Méli'Môme un festival empli de solidarité, de bienveillance et de partage.

L'auteure et illustratrice Jeanne Ashbé, de son côté, va avoir droit à une exposition au Cellier réservée à ses œuvres d'hier et d'aujourd'hui.

Les tout-petits comme les plus grands seront ravis et auront sans nul doute les yeux émerveillés devant le panel culturel qui leur sera présenté.

France Bleu Champagne-Ardenne est fière d'être partenaire de Méli'Môme.

Assister à Méli'Môme ?

Pour tout savoir concernant Méli'Môme, vous pouvez vous rendre sur le site officiel et, pour réserver les spectacles, d'envoyer un mail à reservations@nova-villa.com

Côté tarifs, cela reste abordable, avec seulement 8 euros par adulte et 4 euros par enfant.

Méli'Môme, festival culturel printanier abordable, ensoleille la Culture à Reims et dans la région, en partenariat avec France Bleu Champagne-Ardenne !