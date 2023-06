Ballà Boum Festival

Un nouveau printemps se lève sur le festival Ballà Boum

Depuis 2016, l'équipe du Ballà Boum propose un évènement qui lui ressemble, quelque part entre le bal de village et le festival moderne. Construite au fil des années grâce au public et aux artistes, cette philosophie, ce regard « ballà » s’avère être la chose la plus belle, la plus précieuse que le festival possède. De la côte ouest à la côte est, de l’été au printemps, de la région Nebbiu à la région Capi Corsu, aujourd’hui tout bouge pour que rien ne change.

Après cinq éditions inoubliables à Patrimoniu, le festival investit en 2023 le cœur du village de Pozzu Brandu et la place de l’église San Bartulumeu, une manière de proposer un format toujours plus intimiste, toujours plus authentique. Rendez-vous donc les 9 & 10 juins prochains, avec Bertrand Belin, Flavien Berger, Ian Pooley, Marvin & Guy, Taste et Tribbiera.