“Batèu d’avans“, rassemblement de bateaux du patrimoine méditerranéens

La Société Nautique de l'Estaque Plage

Société nautique de 163 emplacements à flots et 15 emplacements à terre.

La Société Nautique de l'Estaque plage est la première société nautique de l'Estaque, celle-ci a été déclarée en Préfecture le 22 août 1930, mais existait auparavant sous forme de syndicat libre. Son objectif prioritaire et la conservation du patrimoine culturel maritime, de valoriser la petite plaisance, la pêche récréative et de communiquer l'amour pour la Mer. Son identité se manifeste par une réelle capacité en mettre en œuvre des améliorations réalisés par ses bénévoles.

Logo et pavillon

La Société Nautique de l'Estaque plage est membre de l'Association des Clubs Nautique de l'Estaque, membre de la Fédération Française des Ports de Plaisances et de la Fédération Française des Pêcheurs en Mer. La S.N.E. a obtenu et fonctionne sous les directives de la "certification Port Propre" et est engagée dans la charte pour le développement durable des ports de plaisance et de pêche.

Les sections de la SNE

La Société Nautique de l'Estaque plage regroupe plusieurs passionnés au sein de différentes sections orientées soit vers la pêche, soit vers la plaisance ou bien encore vers le patrimoine maritime méditerranéen. Les échanges et la convivialité rassemblent tous ces sociétaires engagés pour le bien commun et le bon fonctionnement de la société nautique.

Section Batèu d'avans

«Batèu d’avans» est le nom donné à une manifestation nautique qui rassemble plusieurs bateaux traditionnels provençaux. Imaginé et organisé par la SNE, ce rassemblement suscite un véritable engouement du public pour ces embarcations du patrimoine maritime. Cette synergie positive a amèné la SNE à prolonger cette expérience en créant une section "Batèu d'avans" dont les objectifs sont :

D'échanger sur la culture maritime locale

De conserver les embarcations d’intérêt patrimonial

De transmettre, témoigner et passer le relais aux générations montantes

