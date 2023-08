Vendredi 11 et samedi 12 août 2023, les communes de Lunas et de Bosset accueillent le « Beau c’est festival ».

Vendredi 11 aout à Lunas dès 19h, du théâtre musical de rue avec La compagnie VIRUS de St Astier, qui présentera Ginette Rebelle et son accordéon et Uber Hits

Samedi 12 aout à Bosset dès 19h : Pierres et Fils : Fanfare fantasque et distinguée. Entre musique décomplexée et poésie humoristique

Pierres & Fils - Pop It (Live 2020)

Brazakuja. Trois voix, un violoncelle, un accordéon, et une batterie... Entre Brésil et Balkans, Brazakuja, à travers ses compositions et ses réarrangements de musiques traditionnelles, varie les sonorités, les rythmes et les langues pour offrir un mélange unique et coloré. Entre fête et poésie, ses morceaux se dansent autant qu'ils s'écoutent, ses mots nous donnent le sourire aux lèvres autant qu'ils peuvent nous donner la larme à l’œil.

BRAZAKUJA - Teaser concert live

Golden Parachute. Le Golden Parachute à la base c'est le gros pactole offert à un gros patron qui part de sa grosse entreprise. Les pirates de Golden Parachute eux, sont des gros losers qui quittent leurs vies pourries en direction de grosses emmerdes. Et ironiquement, personne ne leur fait de cadeau, ils partent en mer sur une ruine de bateau, la cale pleine de fûts de bière et de Picon. L'équipage rêve de succès, de trésors, ils cherchent à obtenir leur parachute doré mais finalement, ils auraient juste besoin d'un bon câlin. Golden Parachute en concert en revanche c'est un vrai moment de partage avec le public, il ne s'agit pas de rester derrière son instrument à jouer ses parties, il faut tout donner pour rendre le public le plus heureux possible ! Quitte à ne jamais toucher de parachute doré, offrons ce qu'on a !

GOLDEN PARACHUTE - L'Equipage - Live au Festimut 2018

Et nous finirons par un set électro funk avec DJ Papyrus